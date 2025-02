Alemao: "Es jodido aislarse del tema, pero hay que seguir"

"Es jodido aislarse del tema, porque van dos jornadas seguidas así. Es difícil de entender, pero hay que seguir. Quedan muchas jornadas y dependemos de nosotros mismos, tenemos que estar mejor para hacer más daño a los rivales", señaló el atacante azul.

El Oviedo se topó con un Eldense bien plantado en defensa y con escasas concesiones. Alemao reconoció el trabajo del rival y lamentó la decisión arbitral que anuló el que pudo ser el gol de la victoria.

"El Eldense estuvo bien, defendiendo en bloque bajo y sin regalarnos nada. Insistimos y peleamos hasta el final para llegar al gol y por una decisión arbitral no lo conseguimos. La mayoría piensa que no fue falta de Colombatto, es un lance del partido y el árbitro estando cerca no pitó. Luego lo ve en el VAR y dijo que era falta, pero para mí Colombatto toca balón", explicó.

Respecto a las faltas que no le pitan en los partidos, el delantero brasileño aseguró que es una situación habitual en su posición y que se ha acostumbrado a ello. "Esto es algo del fútbol. A los delanteros les pitan menos cosas que al revés, muchas veces la misma jugada es falta en ataque. En Brasil también pasa, así que estoy tranquilo con el tema. Por hablar de ello no va a cambiar y toca seguir, estar más fuerte cada jornada y saber jugar con ello".

Sobre su adaptación al esquema del equipo, el delantero brasileño se mostró cómodo tanto jugando en solitario como en compañía. "Jugué un partido con Fede, siendo dos delanteros arriba. Luego con Paras también lo hice varias veces. Es algo que sale muy bien, pero es algo a valorar por el míster según el partido que toque hacer. Estoy a gusto jugando con dos delanteros, pero también solo".

En lo personal, Alemao está atravesando un gran momento. Es el máximo goleador del Oviedo y fue nombrado mejor jugador de Segunda División en enero. "Estoy contento de llegar a las marcas que estoy llegando. Al principio de la temporada no estuve bien, tardé en hacer el primer gol. Después sí y estoy contento. Lo importante es lo que consigo ayudar al equipo, no solo con goles. El objetivo es hacer más daño a los rivales, es lo que tienen que hacer los delanteros".

Sobre su evolución en el fútbol español, Alemao destacó los aprendizajes de su primera temporada. "En mi primer año tuve muchos retos individuales, la adaptación al fútbol de aquí y superar las lesiones. Fue una temporada de mucho aprendizaje que ahora me está sirviendo. Estoy más fino en lo físico, pero también en lo técnico. Más adaptado al fútbol español, más delgado y adaptado".

Finalmente, sobre la cifra de goles que espera alcanzar esta temporada, el brasileño prefirió centrarse en el corto plazo. "Siempre tengo en la cabeza el meter gol en el próximo partido, si lo consigo en lo que queda de temporada solo hay que sumar", dijo entre risas.

En el enlace de esta noticia puedes escuchar íntegramente las declaraciones de Alemao.