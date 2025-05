Alemao: “Hay que ganar y seguir”

“Estamos muy enfocados en ganar el domingo al Zaragoza. Eso queremos”, afirmó Alemao con determinación. El atacante brasileño insistió en que, a pesar del reciente empate en Santander, el vestuario mantiene la calma y la fe intacta: “El míster dijo que no nos volviésemos locos, tenemos ilusión y la afición más, así que no podemos estar tristes tras no ganar en Santander. Hay que ganar y seguir”.

Consciente de lo que está en juego, el delantero destacó la importancia de que cada jugador rinda al máximo en esta fase decisiva: “Cada jugador, en su rol, lo tiene que hacer lo mejor posible. Así estaremos más cerca de lograr el objetivo. Estar tranquilos de cabeza, entrenar a full y estar enfocados. No hay tiempo para estar cansados, hay que estar más fuertes que nunca”.

Alemao también reconoció que existe un deseo colectivo de superar lo conseguido la temporada pasada, tanto dentro del vestuario como en la grada. “Es normal que los jugadores queramos hacerlo mejor que el año pasado. La afición también. Si lo conseguimos, ascenderemos, porque llegamos al último partido. Todos tenemos esa ilusión. Haremos todo lo posible en los partidos que quedan para lograr el ascenso”, aseguró.

Respecto al próximo rival, el Real Zaragoza, Alemao fue claro: “Siempre que entro en el campo es para ganar y el Zaragoza hará lo mismo, aunque no se jugase nada creo que harían lo mismo”.

En el enlace de esta noticia puedes escuchar la rueda de prensa íntegra de Alemao.