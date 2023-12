El alcalde pide a los grupos "responsabilidad" y que den "un sí" al convenio de La Vega

El alcalde de Oviedo, el 'popular' Alfredo Canteli, ha destacado este miércoles que el de el convenio para la antigua fábrica de La Vega y su entorno es "la gran operación a día de hoy en Oviedo" y ha pedido a los grupos de la oposición responsabilidad.

Lo ha hecho un día antes de la celebración pleno municipal que este jueves votará y sacará adelante el convenio ya que el PP cuenta con la mayoría para hacerlo. No obstante Canteli ha insistido en que le gustaría contar con el voto afirmativo de todos los grupos.

"A mí no me vale la abstención. Yo entiendo que un partido puede decir que no, que no le gusta la operación, no apoya la protección y vota en contra, pero la abstención es quedarse en terreno de nadie, donde no sabe si la apoya, si no la apoya, si les gusta o no les gusta. Yo quiero, me gustaría mucho que fuera por unanimidad, que fuéramos en bloque aprobando una magnífica operación para Oviedo", ha dicho el alcalde.

Respecto a las obras de la glorieta de la Cruz Roja, Canteli ha indicado que se trata de "una gran obra y queda preciosa" y aunque está casi lista aunque no ha dado ninguna fecha para su inauguración.

"Cuando vas a ver la obra y la gente se asoma a los balcones y aplaude, pues te cae la baba. Hay que recepcionar la obra, tampoco hay prisa. Pero que la obra se termine, se termine bien. Está quedando muy bien, con mucha calidad", ha dicho.

CRITICAS A LOS PRESUPUESTOS

Sobre las críticas del PSOE a los presupuestos municipales y la baja ejecución de los anteriores, Canteli ha indicado que el pasado "fue un año complicado", pero lo importante es que hay grandes obras en Oviedo en marcha y que se completen este año".