El alcalde de Oviedo demanda al Principado que relaje algunas restricciones

Canteli pide flexibilidad

El Alcalde de Oviedo insiste en que conviene relajar restricciones a los negocios. En contra del criterio del Presidente del Principado Adrián Barbón que en La Brújula de Asturias de Onda Cero dijo el miércoles que "no se van a relajar las restricciones", ni cambiar el toque de queda ni los horarios de cierre de algunos negocios, hoy el regidor ovetense reconoce que es crítico con estas decisiones del Gobierno regional. "Hay que pensar en el tema sanitario, hay que cumplir las normas sanitarias pero hay que pensar que al otro lado hay gente que lo está pasando mal". Alfredo Canteli sostiene que el cierre de la hostelería a las 20:00 "no se puede mantener" y plantea dejar abrir hasta las 22:00 para permitir que los restaurantes y otros negocios del sector puedan servir cenas. Le pide a Barbón que "no esté cogido al poste de la sanidad y se olvide de todo lo demás" porque a futuro "las depresiones y las pérdidas de empleo van a ser tremendas", advierte el alcalde ovetense.

Ana Pastor con el PP asturiano en el IMOMA

Las palabras de Canteli se producían poco antes de comenzar una visita al Instituto oncólogico IMOMA ubicado junto al Centro Médico de Oviedo. Los populares contaban con la presencia de la vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados y ex ministra de Sanidad Ana Pastor quien acudía para la constitución de la comisión de Sanidad del PP asturiano. Pastor urge al Ministerio de Sanidad a que tome decisiones únicas para todo el país para ordenar la movilidad y restricciones de la Semana Santa. No puede ser, dice la vicepresidenta segunda del Congreso, que haya "17 formas" de abordar la cuestión. No le parece bien que se publicase ayer que la comisión de salud, donde están comunidades y ejecutivo central, había abogado por una estrategia común. Recordamos que sólo Madrid y Canarias se oponen al cierre de sus regiones.

Mallada pide la colaboración con la sanidad privada

La presidenta del Partido Popular de Asturias acusa al Presidente regional de haber "excluido" a la sanidad privada cuando colaborar con ella podría ayudar a manejar mejor la epidemia.