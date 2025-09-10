El alcalde Canteli asegura que el Día de América pasará por la avenida de Galicia

El alcalde de Oviedo Alfredo Canteli asegura que el desfile del Día de América en Asturias del 19 de septiembre pasará por la avenida de Galicia. Este tramo de unos 400 metros está en obras desde primavera y estos días se está terminando de asfaltar. "Las carrozas pasarán por ahí" ha dicho taxativamente el regidor. "Lo prometí hace tiempo. Hoy están alquitranando y espero que a finales de esta semana o primeros de la que viene, pintando las líneas , y pasarán los coches y los desfiles". Canteli visitó la obra este miércoles y elogia el trabajo de la adjudicataria para "la gran avenida de Oviedo". Según el primer edil, "las terrazas aguantaron hasta hace poco más de un mes".

Sobre los resultados de la comisión de seguimiento del derribo del viejo HUCA, Canteli se cree "pocas cosas" después de que haya un contrato de 4 millones de euros a una empresa y "que se le echa de ahí". Se pregunta si está arreglado ese asunto. "Estoy preocupado por una demora de 10 o 12 años y barrunto que nos metemos en una demora de otros tantos. Mal, lo veo mal".

El regidor ovetense presentaba un camión de recogida de residuos totalmente eléctrico que recogerá orgánico básicamente en el Oviedo Antiguo. Ha costado más del doble que un camión de motor térmico, más de 600.000 euros de los que el 90% son de fondos europeos y el resto aportados por el Ayuntamiento. La presentación del camión tuvo lugar frente al Campoamor, es decir, casi encima del parking subterráneo de La Escandalera. Ve complicado que las obras para ampliarlo comiencen antes de las elecciones de 2027, depende de la empresa. Y sobre inversiones para los próximos presupuestos, Canteli espera dar pasos para que la plaza de toros ya esté en obras al empezar 2027, entre otras actuaciones.