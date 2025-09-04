Adiós al ‘caso Hassan’

Apenas fueron 24 horas, pero amenazaron con hacer saltar por los aires la paz que reinaba en el Real Oviedo. El expediente informativo abierto por el club a Haissem Hassan y su ausencia en el trabajo con el grupo dinamitaron ayer a la entidad azul, pero el perdón del jugador fue aceptado por todos los implicados y el extremo ya trabajó con sus compañeros con absoluta normalidad.

La celebración del gol de la victoria ante la Real Sociedad, con mensaje de Hassan hacia el banquillo, desencadenó una tormenta en el seno del Oviedo que ayer agitó a toda la entidad. El futbolista no pudo ejercitarse con sus compañeros y lo hizo junto a un readaptador. Hubo comunicado del club y también del futbolista pidiendo disculpas y todo volvió a la normalidad.

Cuando llegó la hora del entrenamiento de esta mañana había expectación por ver qué pasaba con Hassan. El franco-egipcio llegó al campo de entrenamiento acompañado por Cazorla, Reina, Brekalo y Bailly y se unió al grupo con absoluta normalidad. Cuando llegó Paunovic al campo, fue a buscar a Hassan, le dio un abrazo, le hizo una carantoña y así quedaba zanjada toda la polémica.

Pasado este episodio todo apunta a que el jugador seguirá siendo uno de los pilares claves para la permanencia del equipo y que habrá sacado buenas conclusiones del error cometido.