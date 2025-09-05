Aarón: “La victoria nos ha quitado un peso de encima”

“Creo que nos hemos quitado un poco esa presión de tener que sumar. Siempre es mejor ganar que empatar y la victoria del otro día dejó claro que ya estamos más tranquilos después de tanto nerviosismo y de un calendario muy duro al principio”, señaló.

Escandell reconoció que ha tenido que intervenir en momentos clave, aunque subrayó el esfuerzo colectivo por encima de las individualidades: “Sí, he tenido trabajo, pero como todos. En estas tres primeras jornadas el equipo entero ha tenido que esforzarse. Mi papel es tan importante como el de cualquier delantero. Aquí se trata de un grupo, no de rendimientos individuales. Cuando todos estamos bien, el equipo funciona mejor”, explicó.

Preguntado por las diferencias con respecto a la temporada anterior, el portero fue claro: “La categoría se nota muchísimo. Aquí no se puede regalar nada, cada error se paga caro. Ya nos ocurrió contra el Real Madrid, cuando un par de pérdidas nos costaron el partido en un momento en el que estábamos jugando muy bien. Ese es el reflejo de lo que significa competir en Primera División”.

Sobre su presencia en el once ideal europeo del mes, Escandell admitió que fue una sorpresa: “La verdad, no me di cuenta hasta que un amigo me lo comentó y me pasó la noticia. Me hizo ilusión, pero lo importante sigue siendo el rendimiento colectivo”.