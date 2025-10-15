Aarón: “Tenemos una plantilla súper competitiva”

Escandell se refirió primero al cambio en el banquillo azul: “No es una situación agradable el cese de un entrenador, pero toca pasar página y centrarnos en lo que nos viene, que es el Espanyol. Me pilló de imprevisto, estaba en la ciudad deportiva y no me lo creía al principio. Son decisiones que tomaron y hay que respetarlas. Mi parcela es el verde, trabajar y hacerlo lo mejor posible”.

El guardameta valoró también la visita del dueño del club, Jesús Martínez: “Ha venido para estar con nosotros después del ascenso y para conocer a los nuevos jugadores. Creo que es importante que ellos también conozcan quién manda y quién es el líder del proyecto. Sí que nos quita un poco de presión, es importante y nos apoya”.

Escandell respaldó las palabras del propietario, que apuntó a metas más ambiciosas que la simple permanencia: “Desde el minuto uno lo pensaba, aunque de diferente forma. Hay que ir paso a paso, pero tenemos una plantilla súper competitiva, con grandísimos jugadores. En el próximo partido se va a ver el cambio de chip que está teniendo la gente y creo que podemos aspirar a más. Primero tenemos que consolidarnos y después ya se verá”.

El objetivo inmediato: ganar al Espanyol. El portero tiene claro que el primer paso es sumar tres puntos ante el conjunto catalán: “Sí, por supuesto. Todos queremos ganar y queremos que llegue ya. El equipo está con hambre. Ellos tienen muy marcada su forma de jugar, presionan bien y no arriesgan mucho con el balón. Van a ser muy importantes las segundas jugadas y queremos ser verticales”.

Sobre su excelente momento personal, Escandell fue claro: “Me encuentro bien y estoy feliz. Cuando te sientes con confianza el rendimiento sale solo. Cambiaría todos estos reconocimientos por tener la salvación matemática. Es una recompensa al trabajo bien hecho”.

Preguntado por el nuevo técnico, Luis Carrión, el guardameta afirmó que conoce bien su forma de trabajar: “Ya coincidí con él en el Cartagena. Tiene una identidad de juego muy clara y con ella muere hasta el final. Eso es muy importante para que un equipo confíe y esté más metido”.

Escandell pidió también apoyo y unidad a la afición carbayona: “A lo mejor cierta parte de la afición está un poco disgustada al principio, pero le pido por favor que haya mucha unión porque si no estamos unidos lo pasaremos peor”.

Finalmente, el portero destacó que la dinámica del grupo sigue siendo positiva: “Luis está conociendo a los jugadores, hay la misma armonía y el equipo está feliz. Los que contaban con menos minutos ahora pueden tener más ilusión”.