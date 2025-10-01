Aarón Escandell seguirá vistiendo de azul

Desde su llegada a Asturias, Escandell se ha convertido en un pilar fundamental para el equipo. La pasada campaña apenas se perdió un encuentro de Liga —ante el Zaragoza— y fue una de las piezas clave en el histórico ascenso a Primera División. En la actual temporada, bajo la dirección de Veljko Paunovic, ha disputado todos los minutos de las primeras siete jornadas, confirmando su condición de indiscutible bajo palos.

El rendimiento del meta traspasa fronteras: con 38 paradas acumuladas, lidera el registro de las cinco grandes ligas europeas. El portal especializado WhoScored lo nombró mejor portero del continente en agosto, mientras que la afición oviedista lo eligió jugador del mes en septiembre.

Formado en la cantera del Valencia, Escandell pasó por Málaga, Granada, Cartagena y Las Palmas antes de aterrizar en el Oviedo, donde llegó para cubrir la salida de Leo Román. Hoy, ya es uno de los jugadores más queridos por la afición azul y un referente en el crecimiento del equipo en Primera División.