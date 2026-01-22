Aarón Escandell no se rinde

El portero no ocultó que la situación actual no es agradable para el vestuario. “Ninguno estamos orgullosos y es responsabilidad nuestra”, admitió, aunque quiso poner el acento en la ilusión de competir ante equipos de máximo nivel: “Cuando eres pequeño siempre sueñas con jugar estos partidos”.

La derrota ante Osasuna fue, para Escandell, la más dolorosa del curso. El meta confesó haber salido “muy frustrado y cabizbajo” de Pamplona tras dejar escapar un partido en el que el Oviedo se adelantó en dos ocasiones. Aun así, lanzó un mensaje de compromiso total: mientras haya opciones, el equipo se dejará “todo por este escudo”.

Sobre el mercado de invierno, el portero fue claro al señalar que vive el día a día al margen de posibles movimientos y que está completamente enfocado en el club. También explicó que el grupo trabaja el aspecto mental con ayuda profesional para gestionar la mala racha de resultados.

De cara al duelo ante el Barça, Escandell reconoció la dificultad del reto, destacando el talento y la intensidad del conjunto azulgrana, pero dejó claro que el equipo cree en sus opciones si logra dar el máximo hasta el final.