Ovidio Zapico (IU): "no vemos ordinalidad en la propuesta"

Financiación autonómica

El consejero de Vivienda, Ordenación del Territorio y Participación Ciudadana y coordinador de IU Asturias Ovidio Zapico no ve “ordinalidad” en lo que se ha conocido del acuerdo Sánchez-Jonqueras sobre financiación autonómica. “Los expertos de Izquierda Unida lo han desmenuzado y no vemos ni cupo ni ordinalidad, sí que faltan medidas de armonización fiscal”, señala el socio del gobierno de Adrián Barbón, ejecutivo cuyo consejero de Hacienda Guillermo Pelález considera que la “ordinalidad” como una "línea roja”.

“Como punto de inicio, a falta de conocer los datos, estamos en una situación mejor, con una negociación abierta y no en un país al borde de la fragmentación como hace diez años”. La ordinalidad explicada por el líder de ERC Oriol Jonqueras (Cataluña es la tercera en aportación de recursos y debe ser la tercera en recibirlo) no aparece reflejado como tal, señala Zapico. Aboga por un marco multilateral para encontrar un acuerdo. “Asturias no puede salir perdiendo” en un modelo que “avance en la equidad” en el acceso a los servicios públicos y, sobre todo, “un marco estable que no dependa de la situación económica”.

Incentivos fiscales al alquiler

“No me gusta”. Es lo señalado por la propuesta del presidente del Gobierno Pedro Sánchez de incentivos en IRPF para propietarios que congelen la renta en la renovación de alquileres. Sólo lo entendería si la renta estuviese por debajo de la media de los alquileres de su zona pero, tal y como se plantea, “no lo comparto”, sentencia el consejero de Vivienda que aboga por poner límite máximo a los alquileres y defiende una ley estatal en ese sentido.

Zapico ha ofrecido los últimos datos del programa de garantías al propietario para poner vivienda vacía en alquiler 'Alquilámoste'. "Va a incidir de forma inmediata porque en los próximos días vamos a entregar las primeras llaves". Son 34 viviendas disponibles de las que 6 ya tienen contratos firmados y 5 pasarán la revisión hoy y mañana. En paralelo, explica Zapico, hay 316 aspirantes a inquilinos con la cobertura de este programa. Gijón, Oviedo y Langreo copan las primeras viviendas. En Gijón, el primer piso tiene un canon de 574 euros en una zona de precio medio de 800 euros al mes en una superficie homogénea. En Oviedo, son unos 250 euros en el primer piso disponible.

La tasa turística, los resultados electorales en otras autonomías, las elecciones generales de 2027, las directrices de comercio o las zonas tensionadas forman parte de la entrevista con Ovidio Zapico.