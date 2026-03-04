Óscar Terol: "La era de la ideología ya pasó. El eje horizontal ya no cuenta"

Hoy comparto mesa con todo un hombre orquesta.

Su labor como presentador, guionista y actor del programa de humor Vaya semanita, le situó en el mapa. Después llegaron espacios como Qué pasa pues y ¡Vivan los Louviers!, con Lourdes Bedia y Javier Merino. Aunque fue el éxito de Allí abajo, de Atresmedia, lo que le mantuvo a Óscar Terol en el candelero televisivo, entre 2015 y 2019. También ha trabajado en programas como Agitación + IVA, Un país de chiste o Made in China.

En el terreno actoral, ha formado parte del reparto de la película Secretos de cocina, y ha participado en varias obras de teatro y series como Los Serrano. También ha escrito diferentes libros, como Todos nacemos vascos o Ponga un vasco en su vida.

Sin embargo, es su faceta de humorista la que le trae este sábado a Oviedo. En concreto, al Teatro Filarmónica, con su espectáculo ¡Ay, Dios! Y, para tranquilidad del invitado y del oyente, sepan ustedes las preguntas de esta entrevista no han sido negociadas, en aras de minimizar la ansiedad que provocan la premura y también la presión, por evocar las risas enlatadas.