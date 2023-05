La variante de Pajares entrará en servicio a lo largo del mes de noviembre

El secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Francisco Javier Flórez, ha señalado este miércoles en Oviedo que la previsión "de los técnicos" es que "a lo largo del mes de noviembre" se pueda poner en servicio comercial el AVE Asturias-Madrid.

En declaraciones a los medios tras una reunión con el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, junto al consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, junto a la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, y el director general de Operaciones de Renfe, José Luis Cachafeiro, Flórez ha incidido respecto a la nueva fecha que él "no hablaría de retraso" sino que "simplemente es el desarrollo de unas pruebas complejas que se están llevando a cabo".

"La prioridad siempre es la seguridad, la funcionalidad y cumplir con los protocolos", ha defendido, resaltando que según los técnicos "con actual ritmo" las previsiones son que la puesta en servicio se produzca "a lo largo de noviembre".

Respecto a la proximidad de esa fecha con las elecciones generales, Flórez ha apuntado que "las elecciones no están convocadas". "No soy el presidente del gobierno, por tanto, desconozco cuándo serán las elecciones", ha dicho para remarcar que "el calendario electoral no ha influido en ningún momento para esta decisión" de los técnicos teniendo como prioridad "la seguridad y la funcionalidad".

Además, ha explicado que hay que homologar a los maquinistas de Renfe y la Agencia de Seguridad Ferroviaria tendrá que validar los dosieres de seguridad. En ese sentido, ha comentado que si la puesta en servicio se produce en noviembre, "lo lógico" es que eso pueda estar "un par de meses antes", en septiembre.

"Están trabajando los técnicos de ADIF, los técnicos de Renfe y los técnicos de la Agencia de Seguridad Ferroviaria para asegurar que todos sus protocolos se cumplen", asevera.

En cuanto a los trenes AVRIL, el secretario general de Infraestructuras ha señalado que podrán circular cuando estén disponibles. "Se están homologando", ha indicado, aunque ha añadido que llevan "retraso" por culpa de la empresa, por lo que en este momento no se puede asegurar cuándo van a estar disponibles.

"CIERTO DESENCANTO"

Por su parte, el consejero ha recocido una sensación de "cierto desencanto" por parte del Gobierno del Principado, ya que para al Ejecutivo asturiano noviembre "todavía queda lejos". En el mismo sentido, entiende que la sociedad asturiana está "agotada" y hay "una falta de credibilidad".

No obstante, sostiene que lo importante es "trabajar para aprovechar al máximo esta oportunidad" y argumenta que la fecha estimada para la puesta en servicio no es "un anuncio" sino que supone el cumplimiento de un "compromiso de transparencia" sobre los objetivos técnicos.

El consejero confía en que la puesta en funcionamiento pueda producirse lo más cerca "a octubre" que sea posible, porque "Asturias necesita ese impulso y ese salto de calidad que supone la apertura de la variante y la llegada de la AVE".

"Que la puesta en servicio sea en noviembre no significa que vayamos a estar parados", ha remarcado, indicando que es importante "el diseño de la operativa" porque se espera "mayor demanda" y será necesaria "más capacidad" tanto para pasajeros como mercancías. Así, espera que en junio se puedan abordar estos aspectos en la Mesa del AVE.

Igualmente, el consejero ha apostado porque la llegada del AVE suponga "un impulso para toda Asturias". "Oviedo y Gijón están en ruta, pero hemos pedido, y vamos a trabajar para facilitarlo, que al menos tengamos una operación diaria con origen y destino desde Avilés", ha apuntado, al considerar que se trata de "una oportunidad muy grande, no solo para Avilés y su comarca, sino también para el occidente de Asturias".

Otro aspecto destacado por Calvo será la puesta en marcha de la venta anticipada de billetes, que suele producirse un mes o mes y medio antes de la puesta en servicio. Así, al coincidir con el final de la temporada estival, cree que supondrá "una oportunidad" en otoño y contribuirá a la desestacionalización del turismo en Asturias.