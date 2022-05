El TSJA reclama un plan de infraestructuras para una justicia del siglo XXI, que vaya más allá de la reunificación de sedes en Oviedo

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús Chamorro, mostró su preocupación por la situación de los equipos psicosociales, porque son pocos y necesitan una mayor eficiencia, dado que algunos jueces ya obvian pedir informes por el retraso de hasta año y medio en causas que tienen que ver con asuntos muy sensibles como abusos, vulnerabilidad, menores, violencia, discapacidad, etc. El rendimiento es tan bajo que, por ejemplo, la Sección Séptima de Gijón solo redujo en seis los asuntos pendientes de valoración entre octubre y abril.

En cuanto al contexto general, la memoria judicial del 2021 indica que en han entrado 137.159 asuntos en los órganos del TSJA, un 11,3% más que el ejercicio precedente que estuvo marcado por el confinamiento. La excepción fue que en el orden contencioso administrativo se registraron 826 asuntos menos. En total se han dictado 140.715 resoluciones, con un 22,1% más de sentencias que ascendieron a 46.776

Para Jesús Chamorro el balance es altamente positivo en el conjunto de la justicia asturiana, porque se resuelven más causas de las que entran, el ritmo de trabajo en tiempo y forma es adecuado, y no hay puntos negros de retrasos.

Pero el Presidente del TSJA también expuso otras carencias, entre ellas las endémicas, como las infraestructuras, por eso Jesús Chamorro ha pedido con urgencia un plan que corrija a medio plazo las deficiencias actuales. Asegura que el informe del colegio de arquitectos, que ha solicitado el Principado, no hace más que ratificar lo que ya denunciaba el TSJA. Concretamente recomienda hacer obras en 13 de los 18 partidos judiciales que hay en Asturias, incluso aconseja el traslado en cinco sedes judiciales que no reúnen las condiciones adecuadas: Oviedo, Grado, Pravia, Pola de Lena y Cangas de Onís.

Los problemas más acuciantes están en Oviedo, donde es necesario trasladar los dos juzgados de primera instancia que hay en el Rosal y Masaveu, el juzgado de menores y el de vigilancia penitenciaria de la Corredoria. Además, han solicitado al CGPJ y al ministerio el noveno juzgado para el que no hay ni sede, pero que es imprescindible, porque trabaja un 160% más y es necesario descongestionarlo.

El Presidente del TSJA señaló que los 5.000 metros cuadrados de LLamaquique no sirven para resolver el problema de dispersión de las sedes judiciales porque el Plan de infraestructuras que demandan requiere no solo la reunificación de tribunales, sino también la ampliación y se precisa de un espacio que responda a las necesidades de un justicia moderna, en que el juzgado de Violencia de Género no esté en un pasillo como ahora, ni que el juzgado de guardia esté en la sala de bodas como en la actualidad, con aulas para formación y reuniones.

Jesús Chamorro dijo que es obvio que la reunificación de sedes judiciales en Oviedo no se pueda acometer en el año que resta de legislatura, como advirtió el Principado. Pero reclamó con urgencia un plan de infraestructuras que vaya más allá, a medio plazo, con capacidad para crecer, cómodo y moderno, acorde con las necesidades de una justicia que se merece tener los medios adecuados, una justicia propia del siglo XXI.