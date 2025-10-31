Satisfacción en Cangas de Onís por la decisión judicial que avala el proyecto del Cine Colón

El Juzgado Contencioso-Administrativo nº 4 de Oviedo ha emitido un auto, con fecha 24 de octubre, en el que rechaza por completo el intento del grupo municipal de Vox en Cangas de Onís —liderado por su concejal Ángel Manuel Díaz Tejuca— de anular la actuación del Ayuntamiento en relación con la sentencia sobre la compraventa del antiguo Cine Colón. Se trata de un proyecto de la máxima importancia para el concejo, e incluso para la comarca, ya que se dotaría a la zona de un nuevo equipamiento cultural y social que podría complementar de forma muy importante la oferta turística.

Con esta resolución, el Juzgado desestima el incidente de nulidad presentado por Vox, que buscaba frenar el procedimiento llevado a cabo por el consistorio para cumplir con lo dictado en la sentencia de julio. En aquella sentencia se consideró que el acuerdo plenario sobre la compra del inmueble era anulable, pero no nulo de pleno derecho, debido a la ausencia de un informe formal de la Consejería de Cultura. Este trámite ya ha sido corregido por el Ayuntamiento mediante la retroacción del procedimiento administrativo.

Solo podrá ser recurida ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias

El Auto es tajante al afirmar que “no ha lugar a declarar la nulidad planteada de la propuesta de fecha 17 de septiembre de 2025”, desestimando la totalidad de las alegaciones presentadas por Vox Cangas de Onís. La resolución se dicta sin imposición de costas y sólo podrá ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Perjuicio institucional y económico

Desde el Ayuntamiento de Cangas de Onís se lamenta que, una vez más, el concejal de Vox, Ángel Díaz Tejuca, recurra sistemáticamente a los tribunales para tratar de frenar proyectos de interés general, con una estrategia

que ha sido reiteradamente desestimada por la Justicia. En los últimos años, el edil de Vox ha interpuesto diversas denuncias y recursos contra acuerdos municipales —todos ellos rechazados por los tribunales—, generando un perjuicio institucional y económico para el conjunto de los vecinos de Cangas de Onís.

En este nuevo episodio, la Justicia vuelve a confirmar que el Ayuntamiento está actuando con total transparencia y respeto al procedimiento legal, cumpliendo estrictamente las resoluciones judiciales y avanzando en la tramitación necesaria para culminar la adquisición del Cine Colón, un inmueble de gran valor histórico, cultural y patrimonial para el municipio.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

El equipo de gobierno reitera su compromiso con la defensa del interés general, la seguridad jurídica y la estabilidad institucional, y lamenta que Vox continúe utilizando los juzgados como instrumento de oposición política, en lugar de contribuir de manera constructiva al desarrollo de Cangas de Onís.