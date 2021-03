Salud y el Ayuntamiento de Piloña advierten del crecimiento de contagios en el ámbito privado

Una vez terminada la reunión con Salud Pública para evaluar la situación e incidencia del COVID en Piloña, el alcalde Iván Allende, no ha tenido más remedio que mostrarse pesimista: "las noticias que puedo trasladar no son positivas".

El primer edil ha explicado hace unos minutos que "aunque es cierto que tenemos algún día con 0 ó 1 casos seguimos teniendo días con 3 y 4 casos. Con este goteo de casos positivos será imposible que salgamos la semana próxima del nivel 4 +".

El foco se pone ahora en los contagios que se están dando en el ámbito privado. Así, Allende señala en un comunicado: "Y os preguntaréis dónde se están detectando ahora los positivos o dónde se producen los contagios, pues según la información que nos traslada el equipo de rastreadores el mayor problema está en estos momentos en el ámbito privado. Reuniones o eventos en casas particulares recordamos que están restringidos sólo a un máximo de 6 personas y preferiblemente unidades de convivencia".

"Si queremos que la situación sanitaria mejore y como consecuencia poder salir del nivel 4 + tenemos que realizar un esfuerzo importante y sobre todo cumplir a rajatabla con las medidas y no solo en el ámbito público sino también en el privado, que no es menos importante", añade el alcalde, finalizando con un mensaje más positivo: "Mucho ánimo y sobre todo os pido que no relajemos las medidas!".