Rescatada una pareja de senderistas extraviada en el concejo de Piloña

El Grupo de Rescate del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha localizado y rescatado a una pareja de senderistas que se desorientaron, ayer tarde, cuando realizaban la ruta de Las Peregrinaciones, en Piloña.

El hombre de 68 años y la mujer de 64 fueron localizados en una cabaña, a más de 6 kilómetros de La Matosa. El varón se encontraba en perfecto estado y la mujer fue atendida en el lugar por el médico-rescatador que le suministró suero glucosa y analgesia. Ambos fueron trasladados hasta Espinaréu donde les esperaban unos familiares.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 18.42 horas de ayer domingo. En la llamada indicaban que estaban haciendo una ruta por Sevares y se habían separado del resto del grupo. El grupo eran seis adultos y ellos dos habían llegado a un punto donde no encontraban salida. La mujer, además estaba agotada y no podía continuar caminando. Estaban al lado de una cabaña. No había acceso rodado a la zona.

La Sala 112 del SEPA movilizó al Grupo de Rescate por tierra y solicitó la colaboración del GREIM de la Guardia Civil por si fuese necesario portear a alguno de los afectados. Los agentes del instituto armado no llegaron a intervenir tras localizarse a los afectados y comprobar que podían bajar con sus medios.

El Grupo de Rescate accedió por una pista desde el pueblo de La Matosa e inició una caminata de seis kilómetros hasta lograr localizar a los afectados que habían facilitado coordenadas de ubicación. El médico-rescatador atendió a la mujer y tras recuperarse, a las 23.58 horas, iniciaron el descenso hacia el lugar donde habían dejado su vehículo. A las 03.40 horas el equipo llegaba con los afectados a Espinaredo donde les esperaban sus familiares.