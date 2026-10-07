Puebloastur Ecoresort recibe el Premio Tourism4Nature 2026 como Hotel comprometido con la Naturaleza

Los Tourism4Nature Awards reconocen a municipios, empresas y agentes turísticos que integran la conservación de la naturaleza en su modelo de gestión. El jurado valora, de forma ponderada, aspectos relacionados con la sostenibilidad ambiental, la innovación y el impacto positivo sobre el territorio. La entrega de 2026 se celebra en el marco de TIS - Tourism Innovation Summit, uno de los grandes encuentros profesionales de innovación turística. Una trayectoria de reconocimientos

El galardón llega en un momento especialmente significativo para Puebloastur. El pasado 17 de septiembre, el Principado de Asturias le entregó en el Centro Niemeyer de Avilés el Premio a la Innovación Turística Asturias Paraíso Natural 2026, destacando un modelo que integra alojamiento de alta gama, recuperación de la arquitectura tradicional, paisaje, arte, bienestar y gastronomía de proximidad. A ese reconocimiento regional se suma la proyección nacional alcanzada en 2025 con el Premio Nacional de Sostenibilidad, otorgado al proyecto “El lujo de vivir en un pueblo” por su capacidad para combinar crecimiento sostenible, desarrollo rural y respeto por el entorno.

Ahora, Tourism4Nature vuelve a poner el foco en la dimensión ambiental y territorial del proyecto. La candidatura presentada a Tourism4Nature sitúa la sostenibilidad no como una acción aislada, sino como un criterio transversal presente desde el diseño constructivo hasta la energía, las compras, la gastronomía, el empleo y las experiencias que vive el huésped.

El nuevo premio refuerza una evolución que ya tiene dimensión regional y nacional. Puebloastur ha conseguido que un proyecto nacido en un pequeño núcleo rural asturiano compita en los circuitos del turismo premium y sostenible, al tiempo que mantiene una relación directa con su territorio. La propia candidatura señala que alrededor del 75% de la clientela del Resort es internacional, procedente de mercados de Europa, América, Asia y Oriente Medio.

Significado Especial

En su décimo aniversario, el reconocimiento Tourism4Nature adquiere así un significado especial: premia no solo medidas concretas de sostenibilidad, sino una forma de entender el turismo en la que conservar, regenerar y generar oportunidades en el medio rural forman parte del mismo proyecto. “Este premio nos anima a seguir demostrando que el lujo puede nacer de lo auténtico: del paisaje, del pueblo, de las personas y de una forma responsable de relacionarnos con el territorio. Innovar también es mirar lo que siempre estuvo ahí con otros ojos y darle futuro sin perder su esencia.” Ubicado en Cofiño (Parres), en el Valle del Sueve, Puebloastur Eco Resort abrió sus puertas en 2016 y fue el primer hotel cinco estrellas Gran Lujo de Asturias. Su concepto “El lujo de vivir en el pueblo” combina hospitalidad de alta gama, naturaleza, arte, bienestar y gastronomía de proximidad. El proyecto cuenta con la S de Sostenibilidad Turística y forma parte de Mesas de Asturias - Excelencia Gastronómica.