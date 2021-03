El PSOE de Llanes reclama más información sobre las ayudas anunciadas por el Ayuntamiento para el tejido empresarial

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Llanes, Óscar Torre, pide conocer el detalle de las ayudas de apoyo al tejido empresarial del concejo que el Gobierno local ha cifrado en 500.000 euros.

Ante la sospecha de que esta cifra “incluya, de forma intencionada”, cuestiones que no tienen que ver con ayudas a la reactivación sino con servicios no prestados, Torre ha anunciado que su Grupo registrará un escrito interesándose por esta cuestión ya que entienden que “la exención de pagos por servicios no disfrutados como pueden ser la Escuela de Música o el campo de golf, que estuvieron inactivos durante el estado de alarma, no puede ser considerada, ni sustituir las ayudas directas a los sectores más golpeados por la crisis. En este sentido, Torre recuerda que su Grupo “ya preguntó sin éxito por esta cuestión el pasado mes de noviembre, y propuso un plan de rescate ante la inacción del gobierno local, que no ha sido tenido en cuenta”.

Ayudas directas

“Lo que necesitan de manera urgente estos sectores, y más siendo Llanes un concejo eminentemente turístico donde esta crisis ha golpeado especialmente, son ayudas directas. Instamos al Gobierno de Llanes a concretar y cuantificar cuanto antes estas ayudas para que lleguen a la mayor brevedad a los bolsillos de los afectados, al igual que están haciendo Ayuntamientos como Cabrales, Colunga, Parres, Villaviciosa, Ribadesella, el Gobierno del Principado o el Gobierno de España, mientras que Llanes no ha movilizado un solo euro de ayudas directas en apoyo a sectores estratégicos como el turismo, el comercio o la hostelería.

Así, Óscar Torre ha lamentado que “a pesar de que al alcalde le moleste que le comparemos con otros municipios, la realidad es tozuda, y Llanes vuelve a ser la triste excepción en lo que se refiere a atender las necesidades de sus habitantes. Mientras el resto de concejos articulan ayudas directas y toman medidas para ayudar a sus vecinos y vecinas, el Ayuntamiento de Llanes vuelve a demostrar que no está a la altura”.