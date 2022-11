El PSOE de Llanes denuncia la opacidad y falta de transparencia del equipo de gobierno en las solicitudes de expedientes e informes

El PSOE de Llanes ha criticado la total opacidad y falta de transparencia del gobierno local y ha lamentado que el alcalde, Enrique Riestra, les niegue cualquier tipo de información. Así lo ha manifestado el portavoz municipal, Óscar Torre, quien ha asegurado que “habitualmente las respuestas se prolongan durante semanas e incluso meses y algunas no llegan nunca”.

Desde el PSOE recuerdan que denegar el acceso a la información no solo vulnera el marco legal, si no que crea serias dudas a la ciudadanía ya que no dando respuesta a la oposición se le está hurtando el acceso a ella a los vecinos y da la impresión que hay algo que ocultar. “Porque además de no cumplir con las obligaciones establecidas Riestra con su oscurantismo y falta de respuesta muestra muy poco respeto por la democracia”, añade Torre.

Algunos ejemplos de peticiones de información que no han sido contestadas y que han motivado la presentación de una moción por parte de los socialistas llaniscos, son los informes de las obras llevadas a cabo en la cueva del Covarón que se reclamaron hasta en dos ocasiones, la primera en el mes de mayo; los realizados por Asturagua sobre la macrotraida de Posada durante los últimos tres años, solicitud que hicieron el pasado mes de julio y y reiterada con posterioridad; o los expedientes relativos a las autocaravanas que se pidieron también en julio.