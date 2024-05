El presidente Barbón impulsa de nuevo la oficialidad aunque hay menor apoyo en la Junta

Sólo la oficialidad

Lapasa del segundo plano a la primera línea de la agenda porque elquiere atender la reclamación de "audacia y valentía" a la que le retó el presidente de la Academia de la Llingua Xosé Antón García Riaño durante la ceremonia de celebración de la Selmana de les Lletres. En esta ocasión, Barbón quiere llevar la reforma del artículo 4 del Estatuto de Autonomía "hasta el final, hasta la votación". En la pasada legislatura, la Junta General tenía 26 diputados de partidos claramente a favor de la oficialidad. En la actual, ese apoyo parlamentario a día de hoymás lejos por tanto de la mayoría reforzada de 27 para acometer el cambio de la norma estatutaria de la comunidad.

En todo caso, el presidente quiere hacer las cosas de manera diferente. De entrada, sólo promoverá la toma en consideración de la oficialidad, no como en el mandato anterior cuando sumó otras propuestas de cambio del Estatuto como la incorporación de los decretos-ley, un ciclo electoral propio o la declaración expresa de Oviedo como capital. "Me arrepiento", dice Barbón al considerar que aquel enfoque fue erróneo. En esta ocasión, se centrará en la oficialidad para llevarlo a votación. Además, considera que cualquier abstención tendrá el efecto de un 'no' y "hay que evitar ese no", concluye el presidente.

Pide valentía al PP

Respecto al Partido Popular de Asturias, el jefe del ejecutivo regional espera un "ejercicio de responsabilidad con Asturias y cambien su posición histórica como la cambió la FSA. Barbón indica que el presidente del PP Álvaro Queipo "presume mucho de que quiere hacer como el PP gallego, que nunca tuvo problema ninguno con el tema lingüístico". Por tanto, el presidente autonómico espera "de corazón que sean audaces y valientes para cambiar de posición y voten a favor".

Barbón a convocar a los grupos parlamentarios menos Vox a un primer encuentro sobre esta iniciativa, una reunión para la segunda quincena de mayo a la que invitará también al presidente de la Academia de la Llingua. El presidente llevará una propuesta orientada "a la aceptación". "Animo a los grupos a que contribuyan al consenso".

El presidente acudía al Archivo Histórico de Asturias para ver una exposición sobre Conceyu Bable y fijarse especialmente en la historia de creación de la bandera oficial de Asturias.