El PP exige al Principado que lidere la reconstrucción urgente de los diques de la ría de Villaviciosa

El diputado del Grupo Parlamentario Popular en la Junta General del Principado José Felgueres ha denunciado hoy junto al portavoz municipal del PP en Villaviciosa, Andrés Buznego, la “desidia” del Gobierno regional, Ayuntamiento de Villaviciosa y Costas (Ministerio) ante el deterioro de los diques de los porreos de la ría de Villaviciosa, que se encuentran actualmente inundados, y ha anunciado que el PP registrará en el Parlamento asturiano una iniciativa para exigir al Principado que se implique en la reparación urgente de esos diques.

Felgueres censura que el estado de “dejadez” actual supone un “desastre medioambiental y paisajístico”; así como un “desprecio,” hacia quienes hace casi 150 años, con su trabajo y con muchísimo esfuerzo, lograron ganar al mar estos terrenos y convertirlos en unos terrenos fértiles, productivos, llanos y bien comunicados.

Los populares achacan la “lamentable” situación a la “incompetencia” de las Administraciones públicas anteriormente mencionadas, que “desde hace años se han pasado la pelota y han sido incapaces de reaccionar para ponerse de acuerdo y reparar los diques”, lamenta José Felgueres.

El diputado popular recuerda que estos terrenos forman parte de la Reserva Natural Parcial de la ría de Villaviciosa, por lo que están integrados en la Red Natura 2000. De modo que el PP insta al Principado a que “asuma sus competencias en materia de gestión de espacios naturales”, para “proceder a la reconstrucción urgente de los diques en coordinación y colaboración con el resto de Administraciones”.

Dado que se trata de la recuperación y conservación de un espacio de la Red Natura 2000, desde el PP ven oportuno que esta actuación pueda optar a Fondos Europeos para su financiación total o parcial.

Impulso para un recurso turístico de primer orden

La reparación de los diques y consiguiente rehabilitación de los terrenos serviría además como impulso para la senda verde peatonal y cicloturista que los vecinos demandan construir desde Villaviciosa a Rodiles, aseguran desde el PP.

Ya que esta senda, que inicialmente estaba planteada en gran parte por encima de estos diques, daría continuidad a la senda que ya se está proyectando hacia El Puntal. “Lo que significaría un recurso turístico de primer orden no solo para Villaviciosa, sino para toda la región”, asegura Felgueres.

Por su parte el portavoz municipal Andrés Buznego asegura que el Ayuntamiento de Villaviciosa no ha tomado ningún acuerdo al respecto en esta legislatura y que el último fue en febrero del 2017, cuando se instó a Costas a realizar los trabajos. El alcalde tampoco cumplió por su parte la promesa de que “el Ayuntamiento ejecutaría las obras y exigiría la ejecución subsidiaria”.

El alcalde critica que los dirigentes del PP "se vienen a hacer la foto"

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, ha criticado la postura del Partido Popular, señalando que no hizo nada en relación con esta situación, durante sus años de gobierno.

"Tras gobernar toda la vida en Villaviciosa, ahora se acuerda el PP de la situación de la ría y de los porreos. Los dos dirigentes del PP que hoy se han ido a hacer la foto junto a la ría, nada hicieron en los años clave en los que comenzaron de derrumbarse, y uno era Alcalde y diputado y otro era concejal de obras. Especialmente grave es el caso del Sr. Felgueres, varias veces diputado y que fue concejal, alcalde y la vez diputado, y durante más de 25 años en cargos públicos bien remunerados, nada hizo. Ahora se acuerda de los porreos, cuando lleva paseando y viendo su deterioro todo este tiempo", explica el edil en un comunicado.

Para Vega, desde el PP no presentó iniciativa alguna "en la Junta o en el Pleno de Villaviciosa sobre la situación de los porreos" y, además, "hubo que esperar al cambio de gobierno en Villaviciosa, a que el PP pasara a la oposición, para que el pleno del Ayuntamiento tratara por primera vez esta problemática, y no fue tampoco por iniciativa del PP, sino del gobierno municipal, el 25 de enero de 2017. El acuerdo exigía medidas urgentes al gobierno nacional en manos del PP. Hay que recordar que el PP, gobernando con mayoría absoluta durante 8 años, claves en los que se produjo el derrumbe progresivo de los porreos, se negaron a ninguna actuación y el PP de Villaviciosa, con Felgueres y Buznego al frente, consintieron y callaron… Ahora, casualmente, cuando están en la oposición, y cuando ya es demasiado tarde, vienen a hacerse la foto, para aparentar que hacen algo".

Por otra parte, "damos la bienvenida al PP al terreno de las ideas y las propuestas, pero le pedimos que no tengan la desvergüenza de hacer plagios. La propuesta de recuperar porreos para ser utilizados como tramo de senda a Rodiles, no es suya, y hace ya bastante tiempo que ha sido propuesta por el gobierno municipal de Villaviciosa. Y ahora, parece que descubre el PP el proyecto de senda a El Puntal, por el que nada hicieron en sus largos años de gobierno y en cargos públicos. ¡Qué pena que no se acordara de ello, el Sr. Felgueres cuando votó en la Junta General contra los presupuestos que incluyen el proyecto de senda a El Puntal!".