Los pliegos de la plaza de toros saldrán a final de mes, anuncia el alcalde

Plaza de toros

Los pliegos para recuperar la abandonada plaza de toros de Oviedo saldrán a final de noviembre. Así lo ha asegurado el alcalde de Oviedo Alfredo Canteli. El regidor ovetense aprecia el entendimiento"pleno" con el departamento de Cultura del Principado cuyo director general de Patrimonio Pablo León señala que el objetivo es que el equipamiento vuelva a tener vida "lo antes posible". El marco general ha sido ya aprobado respetando el graderío inferior mientras que el superior se puede ampliar y cubrir. En cuanto se adjudique el equipo redactor, se trabajará conjuntamente para ejecutar el proyecto. Según el director de Patrimonio, el aforo será determinado en el proyecto igual que los accesos y acondicionamiento del graderío. "No preveo problemas porque la voluntad de todos es que salga bien" señala León.

La Vega

El alcalde ha apaciguado los ánimos sobre el avance de las negociaciones de La Vega. Reconoce que los hay pero "hay que esperar todavía tiempo". Canteli señala que el Ayuntamiento pone los plazos pero luego, afirma "no se cumplen". Espera que "no a muy largo plazo esté resuelto pero por ahora no hay nada definitivo". Por otro lado, el regidor lamenta que los hosteleros de Gascona no puedan celebrar un amagüestu. Le gustaría que fuese posible pero los informes técnicos indican que no se puede realizar dado que no se puede repartir comida.

Prerrománico

Una vez que se arreglen los problemas de humedades, San Miguel de Lillo necesitara sólo obras menores. Es lo señalado por la consejera de Cultura con motivo de su visita a este monumento prerrománico del Naranco. Se están invirtiendo 28.000 euros para atajar humedades dentro y fuera del edificio, la parte más umbría donde además proliferan el musgo. Cuando se acabe este trabajo, sólo harán falta actuaciones de menor calado. Berta Piñán señala que en Santa María del Naranco también se actuará en canalizaciones de agua que cae por la ladera. Y en el caso de San Julián de los Prados, se prevé el encalado de la iglesia de Santullano cuando así lo considera el pleno de Patrimonio Cultural del Principado. El plan del prerrománico, indica Piñán, es el más ambicioso que se puede tener. Lo que se haga en los monumentos debe realizarse con detenimiento y no de forma apresurada. A San Miguel de Lillo también acudía el alcalde de Oviedo quien mostraba sintonía con Cultura del Principado.