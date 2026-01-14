Piloña potenciará en Fitur su imagen de destino de naturaleza, ocio y experiencias

Piloña acudirá a FITUR con una propuesta que invita a descubrir el concejo desde el aire. A través de un vídeo grabado íntegramente con dron, se muestran algunos de los enclaves naturales más emblemáticos del municipio, poniendo el foco en el turismo activo y, especialmente, en las rutas de BTT que recorren el territorio.

Las imágenes recorren espacios de gran valor paisajístico como el área recreativa de Cuesta Cayón y el Monte Cayón, continúan por el Pico Cruz Escrita (Sierra de Grandas Llanas) y el área recreativa de Villamayor, y termina en uno de los rincones más singulares del concejo, la cascada del Chorrón. Un viaje que combina montaña, bosque y agua, y que refleja la diversidad natural que caracteriza a Piloña.

Destino de Naturaleza

"Con este vídeo queremos posicionarnos como un destino para quienes buscan naturaleza, deporte al aire libre y experiencias auténticas, en un entorno cuidado y alejado de la masificación. Además de mostrar Piloña tal y como es: un concejo vivo, con un patrimonio natural excepcional y muchas posibilidades para disfrutar del turismo activo durante todo el año. Es una apuesta por un turismo sostenible y de calidad, poniendo en valor nuestros recursos naturales".