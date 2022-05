El permiso para un nuevo crematorio en Oviedo "cumple la ley", afirma Ciudadanos

Crematorio

Se allana el camino para la construcción de un nuevo crematorio en San Esteban de las Cruces. Así se desprende del debate al respecto en el pleno municipal de Oviedo en el que Somos rechazó esta instalación en la ampliación de uno de los tanatorios. El concejal Rubén Rosón recordó que hay viviendas a menos de 150 metros del horno, algo que no se puede impedir porque la actual ordenanza ambiental no regula este tipo de situaciones. Rosón reprocha al equipo de gobierno una “nefasta gestión” porque todavía no ha sacado adelante esta norma. Para el edil es un ejemplo de cómo plegarse a los "intereses empresariales".

El concejal de Urbanismo explica que los técnicos municipales aconsejaron esperar a que se perfile el anteproyecto de ley autonómica sobre medioambiente y entonces redactar la nueva ordenanza municipal. El primer teniente de alcalde Ignacio Cuesta replica a Rosón que están "cumpliendo la ley" sin caer en el "populismo".

Corredoria Arena

En el mismo pleno se discutió sobre la situación del polideportivo Corredoria Arena. El portavoz socialista presentó una moción de urgencia para rescindir el contrato dado que los trabajos de impermeabilización que se están realizando en el edificio han constatado “vicios ocultos” que afectan a la estructura de la instalación. Por ello, Wenceslao López urge al equipo de gobierno a exigir responsabilidades al director de la obra y la UTE que construyó el pabellón hace 12 años. Recuerda que la obra todavía está en garantía.

La mayoría municipal rechazó la urgencia de la moción socialista. El concejal de Ciudadanos Luis Pacho contestó que lo importante es arreglar cuanto antes el Corredoria Arena.