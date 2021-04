La oficina del consumidor de Llanes alerta por la visita de comerciales a domicilio

La Oficina de Información al Consumidor de Llanes ha advertido en las últimas horas de la presencia de comerciales vinculados a la venta de "productos milagro".

Desde este servicio se lamenta que, en muchas ocasiones, "se aprovechan de la confianza y la buena fe de nuestros mayores para venderles productos que no necesitan a precios absolutamente desorbitados".

La oficina recuerda que, ante una visita de un comercial a nuestro domicilio, es importantes pensar antes de abrir la puerta, si tenemos claro la necesidad de algún producto o servicio de los que nos están ofreciendo.

Si no es así, lo más prudente es no abrir ni entablar conversación.

Otros puntos a tener en cuenta son los siguientes:

·Si, a pesar de todo, decides abrirles la puerta y atenderles, no les facilites tus datos personales y no firmes nada. Diles que te dejen la oferta por escrito para mirarla con calma.

·No permitas que un desconocido examine tus facturas o tus datos bancarios: eso facilita las contrataciones fraudulentas pues pueden tomar datos de ellas y anotarlos sin que te des cuenta.

·Si la oferta que te plantea te parece interesante, pídele que te deje la información por escrito sin firmar nada y analízala posteriormente con calma, consultando a tus familiares o amigos.

¡ATENCIÓN!

·No aceptes ninguna oferta sin tener antes todos los detalles del contrato (deberías tener respuesta a todas las preguntas antes planteadas): ¡revísalo bien y compara precios!

·Y algo que nunca falla. Si tu visitante te da mala espina: pídele al supuesto comercial su DNI y dile que vas a hacerle una foto. Alguno abandonará tu casa a la carrera.

Si a pesar de estos consejos, finalmente has contratado un producto o un servicio que no deseas, tienes posibilidades de anular esa contratación. Lo tendrás más fácil si actúas rápido, dentro de los primeros 14 días naturales después de la visita del comercial, ejerciendo el derecho de desistimiento.

Pero si no es así y no te das cuentas hasta que no empiezas a recibir las facturas, no desesperes porque también hay opciones.

En la OMIC de Llanes, ofrecen asesoramiento en este y otros temas de tu interés.

Puedes realizar tus consultas en los siguientes horarios y puntos de atención:

·Todos los martes en el Ayuntamiento de Llanes, en horario de 17:00 h. a 19:00 h.

· Los jueves alternos entre Posada de Llanes (en el Centro Cívico), y Nueva de Llanes (en la Casa de Cultura), en horario de 17:00 h. a 19:00 h.

También puede realizar sus consultas en: omic@ayuntamientodellanes.com, y a través del teléfono 684630523 (operativo solo los martes y jueves, de 5 a 7 de la tarde).