La Navidad de Cangas de Onís protagoniza un nuevo sello de Correos

Correos ha emitido un nuevo sello dentro de su tradicional serie de “Belenes Regionales. Escenas de Navidad”, que en esta edición rinde homenaje al Belén de Cangas de Onís (Asturias), uno de los más emblemáticos y reconocibles del norte de España.

El sello, de tarifa B, muestra una imagen del famoso Puente Romano de Cangas de Onís, uno de los monumentos más fotografiados de Asturias, con la característica decoración navideña que cada año se instala en su arco central: un misterio luminoso suspendido sobre el río Sella.

Esta representación se ha convertido en símbolo de identidad de las navidades canguesas, atrayendo a miles de visitantes que se acercan a contemplar y fotografiar esta estampa única. Su inclusión en la emisión navideña de Correos supone un reconocimiento al patrimonio, la tradición y la belleza de Cangas de Onís, consolidando su imagen como referente turístico y cultural en estas fechas.

El sello forma parte de la colección “Navidad 2025”, y estará disponible en las oficinas de Correos y en la tienda online de la entidad postal, tanto de forma individual como en pliegos conmemorativos. Con esta emisión, Cangas de Onís entra a formar parte de la historia filatélica de España, llevando su puente y su belén a hogares y colecciones de todo el país.