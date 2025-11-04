Nava mejora la carretera entre el Caleyu y Rianes

El Ayuntamiento de Nava ha finalizado las obras de pavimentación y acondicionamiento del firme en el tramo que va del Caleyu a Rianes. Esta actuación mejora la seguridad, la accesibilidad y el tránsito de vecinos y vehículos agrícolas, contribuyendo a mantener en buen estado la red de caminos rurales del concejo. Importe total de las obras (El Caleyu y Ceceda): 73.748,29 € (IVA incluido).

Desde el Ayuntamiento se destaca el interés en seguir "mejorando nuestras infraestructuras rurales para facilitar la vida en nuestros pueblos".