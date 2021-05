La mitad de la población ha recibido al menos una dosis en una campaña de vacunación que ya cita a menores de 50 años

Ritmo de vacunación

La mitad de los habitantes de Asturias tiene al menos una dosis de vacuna. Un proceso de vacunación que se acelerará con el amplio colectivo de personas de entre 40 y 49 años que serán citados "este mes de junio", ha dicho el presidente del Principado quien precisamente está en ese tramo de edad. Adrián Barbón pide contención a los más jóvenes para evitar problemas con los contagios que dificulten el objetivo presente: el impulso económico. Precisamente el SESPA viene insistiendo en que los jóvenes deben mantener con rigor las medidas de prevención y protección individual.

Los últimos datos de la epidemia reflejan el octavo día sin fallecidos y una tasa de positividad creciente, llega al 2,3% con 28 nuevos casos entre las casi 1.700 pruebas realizadas ayer.

La situación de mejoría lleva a diversos colectivos ciudadanos y políticos a demandar avances reales en la presencialidad en la atención de centros de salud. Nunca dejaron de hacerlo pero desde este martes 1 de junio se espera la normalización en la asistencia de Atención Primaria y es con lo que se queda Barbón.

Ocio nocturno

La reapertura del llamado ocio nocturno no ha satisfecho completamente al sector. Bares de copas, discotecas y locales similaares que deben cerrar a la 1 de la noche y atender recomendaciones del Principado como un instalar medidor de CO2. Una de las entidades del sector, la Asociación de la Cultura y el Ocio Nocturno de Asturias recuerdan que muchos no han cobrado las ayudas del fondo covid del Principado y lamentan discriminación respecto a centros comerciales a los que no se les piden el medidor. Esta reapertura y el cierre de 15 meses llevan al presidente de esta asociación Manuel López a pedir dimisiones en el Gobierno empezando del presidente regional y de la consejera de Turismo.

La Asociación Cultura y Ocio Nocturno de Asturias mantuvo un encuentro con Vox. Su portavoz Ignacio Blanco insiste en que no hay informes técnicos que sustenten la necesidad de evitar contagios cerrando el ocio nocturno. Blanco recuerda que la tercera ola en Asturias, en enero, fue similiar a la de Madrid. Se ha expropiado la forma de vida de muchos empresarios sin justiprecio. Por todo ello, pide un apertura más rápida de estos locales.