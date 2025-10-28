Llanes presenta sus actividades de Samaín con concursos y actividades

En la mañana de hoy se han presentado oficialmente en el antiguo Salón de Plenos del Ayuntamiento de Llanes las actividades del Llanes de miedo, Samaín 2025, organizadas para la festividad de Halloween los próximos 31 de octubre y 1 de noviembre. El acto de presentación contó con la presencia del alcalde, Enrique Riestra, el concejal de Festejos, José Ramón Amor, y la concejala de Turismo, Aurora Aguilar.

Llanes de miedo contará, al igual que en años anteriores, con los Premios Samaín, que incluyen concurso infantil de disfraces en modalidad individual y de grupos, concurso de fachadas y jardines, y concurso de diseño y composición del interior de locales y escaparates de comercios, bares y restaurantes.

Además de los concursos, el día 31 de octubre se ofrecerá un pintacaras gratuito en los soportales del ayuntamiento, en horario de 17:30 a 19:30 horas, y un photocall de Halloween de 18:00 a 21:00 horas.

A partir de las 20:00 horas se celebrará el desfile de disfraces por las calles de Llanes, amenizado por la Compañía de Teatro Despierto y los mariachis Águilas de Jalisco. Durante el desfile, el jurado valorará los disfraces participantes. La entrega de premios de los distintos concursos se realizará a las 21:00 horas en el pórtico de la casa consistorial.

El sábado 1 de noviembre, de 18:30 a 20:30 horas, se abrirá al público un Pasaje del Terror en el Espacio Joven Llanes, junto al parque de Las Marismas, dirigido a mayores de 8 años.

Los participantes en los concursos deberán inscribirse en la Oficina de Turismo, ubicada en la calle Marqués de Canillejas número 1 (Antigua Lonja de Pescado), en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:30 horas. El plazo de inscripción comienza el jueves 23 de octubre y finaliza el miércoles 29 de octubre, aunque para el concurso infantil de disfraces se podrá inscribirse hasta el mismo 31 de octubre a las 18:00 horas.

Categorías y premios

En el III Concurso infantil de disfraces de Samaín se establecen dos categorías. En la categoría individual pueden participar hasta tres personas, con premios de 100, 75 y 50 euros. En la categoría de grupos, pueden participar grupos de cuatro personas o más, con premios de 200, 150 y 100 euros. El jurado valorará el diseño, los materiales utilizados, la realización del disfraz, la originalidad, la puesta en escena, la participación y la animación. No se permite el uso de pirotecnia. El fallo del jurado será inapelable. La valoración se realizará durante el desfile de ánimas, que tendrá lugar de 20:00 a 21:00 horas y recorrerá la calle principal de Llanes, comenzando delante del Ayuntamiento.

Locales comerciales y hosteleros

En el VI Concurso de diseño y composición del interior de locales y escaparates de comercios, bares y restaurantes podrán participar todos los establecimientos del concejo. Se valorará la creatividad, originalidad, modernización, innovación, iluminación, diseño y composición. Se establecen premios en dos categorías: comercios por un lado, y bares y restaurantes por otro. En ambos casos los premios serán de 150, 100 y 60 euros.

También se convoca el III Concurso de fachadas y jardines de Samaín, abierto a todos los establecimientos del concejo. Los premios serán de 200, 150 y 100 euros.