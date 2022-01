Ignacio Cuesta defiende la legalidad de su petición de compatibilidad

Ignacio Cuesta defiende su propuesta de compatibilidad de cuatro horas semanales para mantener su actividad como abogado y como concejal en Oviedo. Tras la sentencia que anulaba el régimen que tenía hasta ahora del 50% y las críticas de la izquierda por su nueva petición, el primer teniente de alcalde indica que no es una cuestión política sino jurídica. Su petición atiende la sentencia y es adecuada a su labor política que, afirma, en realidad le lleva casi 24 horas. Su solicitud es "legal y refrendada por los informes del secretario municipal". Es una posición "ética y estética". El primer teniente de alcalde quiere, dedicando buena parte del día a la actividad pública, pueda mantener "un cierto nexo" con su actividad privada como abogado que quedaría como "marginal y residual". Es legalmente posible, razona. "El quid de la cuestión está en las cuestiones jurídicas, no las políticas". No pide la compatibilidad al 75% porque su dedicación a la actividad municipal es de un 100 por 100, alega Cuesta quien considera "injustificadas" las críticas de la oposición.