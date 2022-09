El Gobierno urge a las partes a firmar un convenio para el SAD

Conflicto en el SAD

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez García, ha urgido este viernes a la patronal y las representantes de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio, SAD, a poner fin al conflicto laboral y firmar un nuevo convenio porque ha asegurado que "sin convenio no puede haber subida". Álvarez ha vuelto a destacar el compromiso del Gobierno asturiano del que forma parte con el SAD, tanto con los usuarios como con las profesionales a las que ha vuelto a trasladar todo su "reconocimiento y apoyo" a la labor que desarrollan. No obstante ha insistido en que si no se firma cuanto antes un nuevo convenio no va a ser posible incorporar el incremento en los costes derivado de la última instrucción de la Consejería. "Tenemos que centrarnos en lo que toca y lo que toca es la renovación del convenio porque están apareciendo otras cuestiones que ahora mismo nada aportan", ha dicho Melania Álvarez que ha insistido que cada parte tiene un papel. Así el papel del Principado era "poner el dinero y lo ha puesto al igual que abordó cuestiones que ver con la calidad de la prestación del servicio y ahora toca que empresas y trabajadoras alcancen ese acuerdo".

Acuerdos del Consejo

El Gobierno de Asturias ha acordado este viernes destinar 2.220.071 euros al desarrollo de una nueva plataforma tecnológica que permitirá poner en marcha la historia social única electrónica y centralizar la información sobre las prestaciones que cada persona recibe del Principado, la Administración General del Estado y las entidades locales. Según ha informado Melania Álvarez, esta medida facilitará una gestión más eficaz, ágil y segura de los recursos. Las consejerías de Presidencia y de Derechos Sociales y Bienestar colaboran con el Instituto Nacional de la Seguridad Social en esta iniciativa, que supondrá un claro beneficio para la ciudadanía, al reducir cargas administrativas y simplificar trámites en el acceso a las ayudas. Por su parte, las administraciones públicas dispondrán de procedimientos más ágiles y seguros para el reconocimiento de derechos y el control de ayudas, dado que el sistema facilita una visión global de la protección social que ampara a cada persona. La historia única incorporará todos los datos relevantes sobre los usuarios del sistema público de servicios sociales y sus unidades de convivencia familiar, así como la identificación de los profesionales que les asisten.

Además, el Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 2.046.641 euros para contratar las obras de saneamiento de la cuenca del río San Miguel, en Ribadesella, que tendrán un plazo de ejecución de 18 meses y beneficiarán a 650 habitantes. Esta inversión, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), tiene por objeto recoger los vertidos de aguas residuales de las poblaciones de Sotu, El Carmen y Samiguel, que carecen de red de saneamiento, para incorporarlos al bombeo de Sebreñu, desde donde se conducirán a la depuradora de la capital riosellana.

Por otro lado, el Principado ha recibido 2.408 solicitudes para la ayuda a la conciliación a las que se puede sumar alguna más que haya sido presentada en plazo por otras vías. La cifra es un 52% superior a la de la pasada convocatoria cuando se recibieron 1.580 solicitudes y se concedieron 1.008. Estos datos han sido facilitados este viernes en rueda de prensa por parte de la portavoz del Gobierno, Melania Álvarez, que ha destacado que las cifras dan cuenta del éxito de la convocatoria. La cuantía este año es de 400 euros para las familias con un solo hijo o hija menor de 12 años y a 600 para las que tengan dos o más descendientes menores de esa edad. El tope anual de renta para recibir estas cantidades se eleva a 45.000 euros.