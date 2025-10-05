El Festival de la Avellana de Infiestu vendió casi 3,5 toneladas de fruto este domingo

Unas tres toneladas y media de avellana se vendieron este domingo en el Festival de la Avellana de Infiestu, en una edición en la que se contó con abundante presencia de público, animados por la buena climatología y la animación del programa. Se contó con la presencia de numerosos artesanos y cosecheros que ofrecieron el fruto al precio de 9 euros el kilogramo. La animación estuvo a cargo de la Agrupación Folclórica Picos de Europa.

A partir de las doce del mediodía tuvo lugar la entrega de premios de los distintos concursos. También estuvo muy animado con la presencia de miles de visitantes, el mercadillo que se ubica a lo largo de la calle Covadonga.

Ya por la tarde tuvo lugar la celebración del IX Alcuentru de Bandes de Gaites de L’Ablana, con las bandas Picos de Europa, de Cabrales, Vega de Espinareda del Bierzo y Lakadarma de Piloña.

Les meyores ablanes en El Peñuecu

En el apartado de premios, Víctoria Espina González, de El Peñuecu, ganó en la categoría de la calidad del fruto. El segundo y tercer puesto quedaron María del Carmen Coballes (Cuerries de Maza) y Román Canal Mateo (El Texedal).

Los premios al mejor mantenimiento de plantaciones correspondieron a:

1.º Eloy Mosteiro Espina (El Moru)

2.º Isolina Lobeto Sutil (El Pedrosu)

3.º Manuel García González (Pintueles).

Los cosecheros más joven y de mayor de edad fueron Ángela Melendi González de 8 años de edad, de Les Cueves y Margarita Coviella de Diego, de 84 años, de La Marea. Finalmente, en repostería se entregaron dos premios: mejor postre casero para Conchi Pérez Rojo y mejor industrial, de nuevo para La Cerezal.