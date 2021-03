El edil de Agroganadería de Llanes responsabiliza al PSOE de la inclusión del lobo como especie de especial protección

El concejal de Agroganadería de Llanes, Xuan Valladares, ha respondido al grupo socialista municipal tras la moción presentada en la que solicitaban respaldo para la postura del gobierno asturiano en defensa del actual Plan de Gestión del Lobo, frente a la decisión de incluir al cánido en el listado de especies de especial protección.

La moción contó con los votos en contra de los grupos gobernantes en el concejo llanisco, algo que fue objeto del reproche de los socialistas.

Sin embargo, "partidos nada sospechosos de no apoyar a los ganaderos en esta causa como el PP o Foro votaron en contra, y el que fue portavoz de Vecinos por Llanes como concejal de Agroganadería y su grupo, también, a pesar de su activismo en favor de la ganadería tradicional", explica Valladares.

El edil aclara en un comunicado que "la moción no tenía ningún efecto práctico para coadyuvar a la no inclusión del lobo en el LESPRE. Ninguna. Se trataba de un simbólico brindis al sol. Efectos prácticos en contra de la mayor protección del lobo donde lo que necesita es un mejor control pueden tener los recursos elaborados por el propio concejal que escribe, presentados ante el MITECO. O las propuestas de cambio que estoy diseñando para el borrador sobre la estrategia del lobo que el ministerio socialista redactó, ofendiendo al conjunto de los ganaderos y ganaderas asturianos al echarnos prácticamente la culpa de que existan daños por displicentes y no proteger a nuestros animales".

Lo que sí habría tenido efectos prácticos "es que los socialistas asturianos que votaron en Madrid a favor de la protección del lobo en Asturias no lo hubieran hecho. O que senadores como Fernado Lastra hubieran representado verdaderamente a los intereses regionales".

El responsable de Agroganadería afirma que "si los diputados y senadores socialistas cantábricos (15 y 9, respectivamente) hubieran votado en contra ¡no habría sido aprobada la inclusión del lobo en el LESPRE! Y si sumamos a los castellanos y leoneses que no lo hicieron ni les cuento. Pudieron y no quisieron, supongo que por no enfrentarse al Partido (por eso en los grandes partidos se premia siempre la servidumbre a las siglas para poder subir en la escala política), y ahora pretenden quedar como los luchadores en favor de la causa ganadera en contra del Ministerio. Pues va a ser que no".

El Plan de Gestión del Lobo "lleva sin resolver el problema veinte años, no tiene sentido defenderlo como alternativa a nada, y eso es parte de lo que se habría aprobado en la moción presentada por el PSOE llanisco. Un avance muy importante habría sido que se consumara un cambio legislativo que introdujo en el Parlamento Asturiano Foro, y que habíamos diseñado y promovido desde Asturias Ganadera, y por el que se manifestaron a favor otros grupos políticos y sociales como la Federación Asturiana de Parroquias Rurales. Sin embargo, los socialistas lo frenaron activamente. Esos cambios legislativos iban dirigidos a dotar de instrumentos eficaces alternativos al inoperante Plan de Gestión del Lobo: diseñaban controles eficientes, obligaban a realizar pagos justos y rápidos, incluyendo compensaciones a gastos indirectos, etc. Eso sí es ir en contra de los habitantes del medio rural y frenar una iniciativa de verdadero apoyo al sector.

Finalmente, Valladares recuerda que "el cuatripartito no votó ni a favor del lobo ni por obsesiones contra nadie, sino contra la manipulación politicastra que escondía la moción, que pretendía blanquear la inacción del socialismo asturiano, que pudo frenar en Madrid la inclusión del lobo en el LESPRE pero quiere aparentar ser adalid de un medio rural al que no ha sabido o pretendido ayudar de veras en los últimos veintitantos años".