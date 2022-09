La delegada Losa defiende la política de personal en instituciones penitenciarias

Divergencia entre sindicatos y Delegación del Gobierno sobre la política de personal en el centro penitenciario de Asturias. Mañana es la Festividad de la Merced, patrona de instituciones penitenciarias y, como es habitual, se prevé una celebración en un restaurante de Llanera. Sin embargo, Acaip UGT y Csif no acudirán “como medida de protesta por falta de negociación de las mejoras económicas y laborales”. El número de vacantes ha aumentado un 4,6% desde junio de este año, pasando de 129 a las 135 actuales. Lo que sí van a hacer es una concentración a mediodía a la entrada del restaurante para mostrar su descontento a las autoridades que acudan.

No la verá la delegada del Gobierno. No va a acudir a este encuentro. Este jueves ya visitó la cárcel de Villabona y ha señalado que los problemas de falta de personal son responsabilidad de Rajoy cuando no había reposición de funcionarios jubilados. En los 4 años de Pedro Sánchez, “se han ofertado 5.500 plazas en la Administración Penitenciaria, un 300 por ciento más que los siete años de gobierno de Mariano Rajoy”, afirma Delia Losa.