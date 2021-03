La consejera de Educación pide al Alcalde de Llanes que ponga solución a la problemática de la escuela de 0 a 3 de Posada

La consejera de Educación, Carmen Suárez, acompañada por la directora general de Planificación e Infraestructuras Educativas, Lydia Espina, ha mantenido esta mañana un encuentro telemático con el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, para abordar la problemática de la escuela de 0 a 3 de Posada, donde tres familias denuncian la falta de plazas para sus hijos.

La consejera ha recordado al alcalde su obligación de cumplir el convenio de colaboración suscrito entre la Administración del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Llanes "para el desarrollo del Plan de Ordenación de Escuelas del Primer Ciclo de Educación Infantil".

Carmen Suárez ha reiterado que tiene a su disposición "la dotación económica para la contratación de personal en la escuela de Posada de Llanes y ha insistido en que la competencia es municipal, al igual que sucede en los 43 convenios de 0 a 3 años en vigor en el Principado".

El alcalde pide apoyo jurídico

Desde el Ayuntamiento llanisco, el alcalde, señaló esta mañana que había acudido al encuentro "con la mejor intención para buscar una solución entre las dos administraciones que zanjara de una vez el conflicto planteado en la Escuela Infantil de Posada y que los tres niños pudieran por fin incorporarse al centro".

Enrique Riestra Rozas insistió en que había que arreglarlo como fuera y de manera inmediata, pero siempre con arreglo a la legalidad y sin saltarse el informe municipal que rechaza la posibilidad de la contratación en los términos fijados por el Principado.

En este sentido, además de reiterar a la consejera su total disposición para hacer todo lo posible, le volvió a pedir ayuda, como administración superior, para que los servicios jurídicos del Principado busquen un resquicio legal que permita la contratación que el Ayuntamiento quiere hacer de manera inmediata.

Incluso, el Alcalde propuso al Principado que sus servicios jurídicos estudiaran y validaran el informe del Ayuntamiento para dar el visto bueno a la contratación.

Así las cosas, el Alcalde de Llanes concluyó afirmando de manera tajante que “quiero pero no puedo hacerlo legalmente. Le pido ayuda al Principado para hacerlo de acuerdo a la ley y me remiten siempre al convenio. Me gustaría saber si somos el único ayuntamiento que tiene un informe desfavorable o en su caso reparos de Intervención. ¿De ser así cómo lo resolvieron? No obstante, no cejaré en mi empeño para solucionar legalmente la incorporación de estos niños a la escuela de 0 a 3 años de Posada”.