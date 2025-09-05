Comienzan las fiestas de Nuestra Señora de la Consolación en Caravia Alta

Caravia Alta se viste de fiesta estos días para rendir homenaje a su patrona, Nuestra Señora de la Consolación. Las celebraciones, volverán a llenar de vida, música y tradición esta localidad del oriente asturiano, consolidándose como una de las citas más esperadas del calendario festivo de la comarca.

La programación de este año incluirá una amplia variedad de actividades pensadas para todos los públicos. El pregón inaugural y el tradicional chupinazo marcan el inicio de las fiestas, seguido de una espicha popular que reúne a vecinos y visitantes en un ambiente de confraternidad. Las verbenas nocturnas contarán con Costa Norte y DJ.

Este sábado 6 tendrá lugar la última novena en honor a la patrona y una gran verbena a cargo de La Bamba y DJ. El domingo 7 se celebrará la misa solemne acompañada por el Coro San Roque de Lastres, luego llegará la tradicional subasta del ramu. La verbena estará a cargo de Tekila y un DJ.

El lunes, 8, se celebrará la misa por los difuntos, una sesión vermouth con Fusión Light, juegos infantiles, chocolatada y verbena con el Dúo Sensación. El viernes 12, será el momento de la gran Boroñada y el sábado 13, no faltará la comida en la calle, sesión master-class de spinning, jira campestre y reparto del bollu.

El punto final llegará, el domingo 14, con la Feria Anual de Ganado y el Mercadillo de Artesanía y Gastronomía Local, que convertirán Caravia Alta en un escaparate de talento, sabor y tradición. Productores, artesanos y comerciantes locales ofrecerán lo mejor de su trabajo, reforzando el vínculo entre cultura y economía rural.