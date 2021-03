Ciudadanos Colunga impulsa la aprobación de una iniciativa para apartar de su cargo a los políticos que se salten el turno de vacuna

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Colunga ha impulsado la tramitación de una propuesta para que los políticos que se salten el turno de vacunación sean apartados de sus cargos. La moción recibió el apoyo del PSOE y del PP.

El escrito exigía un “compromiso ético” de todas las formaciones para apartar de su cargo a los políticos que incumplan el protocolo de vacunas. “Es bochornoso que haya muchas personas vulnerables, profesionales que están en primera línea que todavía no se han podido vacunar porque hay una gran escasez de dosis, y que haya políticos o personas con evidentes privilegios que no hayan dudado en vacunarse”, ha manifestado el concejal, Rubén Candás que fue el encargado de defender la iniciativa.

Candás, explicó que con esta iniciativa lo que Ciudadanos pretendía era apelar a la conciencia y reflexión “ de un modo sosegado y constructivo entre las fuerzas políticas municipales”, por ello “agradecemos el apoyo y esperamos que cumplan con el compromiso que adquirieron con la ciudadanía, no solo a nivel municipal si no también autonómico, de no saltarse la cola de la vacunación y que en el caso de que se detecte alguna situación anómala el cese sea inmediato”.

Declaración responsable

Por otra parte, los concejales de Ciudadanos en Colunga registraban este jueves en dependencias municipales una declaración responsable en la que manifiestan no haberse vacunado de la Covid-19. “Queremos dejar constancia por escrito de que no solo censuramos conductas inmorales y a quienes se saltan la cola de la vacunación, si no de que cumplimos escrupulosamente con los protocolos” y que “no nos hemos aprovechado, ni lo haremos nunca, de nuestro cargo político para saltárnoslos” ya que “el éxito de la vacunación y la rapidez con la que seamos capaces de completar el proceso serán determinantes para superar la crisis sanitaria, económica y social causada por la pandemia”, ha concluido.