El Círculo Gastronómico de los Quesos Asturianos acerca el mundo quesero a los afiliados de la Organización Nacional de Ciegos

Dentro de la amplia agenda de actividades que desarrolla habitualmente el Círculo Gastronómico de los Quesos Asturianos se encuentran las catas. Sin embargo, pocas han tenido la relevancia y originalidad de las que estos días están realizando en colaboración con la Organización Nacional de Ciegos en Asturias.

Hasta ahora se han realizado dos citas, en Oviedo y Avilés, y la próxima semana se realizará otra en la Delegación de Gijón. Se trata de catas inclusivas, destinadas a personas con sordoceguera. En este contexto, se trata de desarrollar una experiencia sensorial adaptada a las circunstancias.

La cata estuvo protagonizada por los quesos asturianos con denominación y por el vino de Cangas.

Luis Javier del Valle es el secretario del Círculo y destacaba esta mañana en los micrófonos de Onda Cero, la satisfacción de realizar este tipo de acciones. Las actividades contaron con el apoyo de mediadores comunicativos. En Asturias hay dos de estos mediadores para unas 40 personas. En esta experiencia sensorial adaptada, se ha utilizado además un nuevo lenguaje conocido como Dactyls.