El Certamen de la Castaña y Productos de la Huerta se presentó en Betanzos

En el histórico edificio de la Casa Consistorial de Betanzos tuvo lugar este jueves la presentación de la XXXIV edición del Certamen del Castaña y Productos de la Huerta, que arrancará el próximo 1 de noviembre con el pregón del piragüista Pedro Vázquez Llenín, medallista internacional y reconocido además con la medalla de Oro del Concejo.

La cita contará con un amplio programa de actos con actividades culturales, infantiles, concurso de Preba de la Sidra y de Escanciadores, amaguestu y talleres gastronómicos.

El sábado 8 y el domingo 9 estará abierto el recinto para todos los expositores que participarán en las distintas secciones: Castaña, Huerta, Agricultura Ecológica, Agroalimentación y Artesanía.

Dentro de la programación también está prevista, como es habitual, la entrega del galardón al Pueblo Ejemplar de Parres, así como el homenaje a los Paisanos del Año.

Por su parte, la hostelería local ofrecerá al público, desde el día 3 al 7 de noviembre, los famosos "Pinchos de la Castaña".