Caravia Baja disfrutó el pasado fin de semana de una gran fiesta del Rosario

La Asociación Fiestas Santiago Apóstol de Caravia Baja ha sido ampliamente elogiada por la impecable organización de la tradicional Fiesta del Rosario, celebrada este fin de semana en la localidad. El evento, que reunió a vecinos y visitantes en un ambiente de alegría y convivencia, destacó por su cuidada planificación y atención al detalle.

La jornada comenzó con una emotiva misa, acompañada por la Coral de Gijón, cuya interpretación fue especialmente celebrada por los asistentes. Posteriormente tuvo lugar la actuación de la solista Belén Rodríguez, que puso la nota musical en la carpa principal, donde no cabía una mesa ni una silla más: el lleno fue absoluto.

Los más pequeños disfrutaron de hinchables y actividades pensadas para ellos, mientras que la barraca ofreció un servicio atento y eficaz. Uno de los momentos más esperados fue la degustación de la paella, calificada por muchos como “exquisita”.

Procesión | Caravia Baja

La organización sorprendió con un sistema de inscripción por orden de mesa que facilitó la logística con “la elegancia de una boda bien planificada”. Cada comensal recibió un kit completo con pan, servilleta, cubiertos, café y una toallita de limpieza, gesto que fue muy valorado por su comodidad y detalle.

La Fiesta del Rosario de Caravia Baja se consolida así como un referente de celebración popular bien hecha, donde tradición, música y gastronomía se unen para fortalecer el tejido social del concejo.

Ceremonia religiosa | Caravia Baja