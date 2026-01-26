Cangas de Onís instala un radar pedagógico en la Avenida de Castilla

El Ayuntamiento de Cangas de Onís continúa avanzando en su compromiso con la seguridad vial y la protección de peatones y conductores. En este marco, acaba de instalarse un radar pedagógico en la avenida Castilla, en el acceso conocido como El Viesgo, correspondiente al kilómetro 154,300 de la carretera N-625, una de las principales entradas a la ciudad.

La actuación se ha llevado a cabo tras recibir el informe favorable de la Demarcación de Carreteras del Estado, titular de la vía, garantizando así que la instalación cumple con todos los requisitos técnicos y normativos.

El radar pedagógico no tiene carácter sancionador. Su función es informar en tiempo real de la velocidad a la que circulan los vehículos, concienciando a los conductores sobre la necesidad de respetar los límites establecidos y fomentando una conducción más responsable.

Alta intensidad de tráfico

Desde el Ayuntamiento se subraya que este punto registra una elevada intensidad de tráfico y constituye un acceso habitual tanto para vecinos como para visitantes, por lo que mejorar la seguridad en este tramo era una prioridad. La medida busca reducir la velocidad, prevenir accidentes y reforzar la seguridad en una zona sensible del viario urbano.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Cangas de Onís reafirma su apuesta por soluciones preventivas y pedagógicas, que contribuyen a una movilidad más segura y ordenada, especialmente en los accesos al casco urbano.