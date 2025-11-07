Los bomberos sofocan un incendio sin daños personales en la zona rural de Piloña

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en los parques de Piloña, Cangas de Onís y La Morgal, junto al jefe de zona oriental, han extinguido el incendio declarado en unas viviendas anexas ubicadas en la localidad de La Espilonga, en Piloña.

El fuego, en el que no se registraron daños personales, afectó por completo a uno de los inmuebles y a parte de otro cuya techumbre se derrumbó. También quemó una tenada. También se registraron daños en una tercera vivienda.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 03.01 horas. En la llamada señalaban que estaba quemando el tejado de una vivienda, las llamas salían de la chimenea. Indicaban que había tres casas adosadas y todas las personas estaban en el exterior de las mismas.

Numerosos efectivos movilizados

La Sala 112 del SEPA movilizó una dotación de parque de Piloña y otra del parque de Cangas de Onís. Además, se activó al jefe de zona oriental que acudió al incidente. Posteriormente se movilizó un efectivo del parque central de La Morgal para que acudiese con a una autobomba nodriza.

A las 06.00 se da por controlado el incendio y parte de las dotaciones retiran a sus bases. En el lugar permanecen a estas horas cuatro efectivos del parque piloñés realizando tareas de enfriamiento y desescombro.

El incidente se comunicó a la Guardia Civil y a título informativo, puesto que no había personas afectadas, al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).