Barbón: "revisar el modelo es una cuestión entre autonomías, no frente al gobierno central"

El debate de la financiación autonómica “no es entre partidos ni entre comunidades y gobierno central. Es una cuestión entre autonomías”. No debe ser un frente contra el gobierno central. El presidente del Principado ha dejado claro que no hay tribus ideológicas a la hora de afrontar la revisión del modelo de financiación. La diferencia radica en las distintas necesidades de cada territorio. “Hay un grupo que quiere cubrir el coste efectivo de los servicios para tener igualdad plena y otras quieren un modelo basado, no exclusivamente, en la financiación por habitantes”. Adrián Barbón añade que este formato no vale porque no cuesta lo mismo ofrecer servicios sanitarios en “Asturias, Galicia o Cantabria, regiones envejecidas, que en Murcia o Valencia”. En este sentido, recuerda que entre las regiones del primer grupo y alineada con Asturias está Extremadura, cuyo presidente, recuerda Barbón, es el secretario de Política Autonómica del PSOE.

El jefe del ejecutivo asturiano considera que reformar la financiación “va a requerir tiempo porque es cuadrar el círculo en un contexto de incertidumbre”. Concluye que es un asunto complejo y prefiere “pecar de prudencia”. El cambio de fecha del 2 al 23 de noviembre de la reunión de presidentes autonómicos del primer grupo es por ajuste de agendas, alega el presidente asturiano.

Barbón insiste en que España debería caminar hacia un modelo federal.

Carlos Alsina le preguntó sobre qué debería hacer la heredera de la Corona la Princesa de Asturias Leonor para estar al frente de la institución en el futuro. Con carácter general, Barbón aludió a la necesidad de cercanía con la gente para conocer sus problemas.

Barbón fue entrevistado en ‘Más de Uno’ con motivo de la entrega de los premios Princesa.