Barbón: El modelo de educación rural de Asturias se consolida

El Presidente del Principado visitó hoy el Colegio Público de Educación Básica "Carlos Bousoño" en Boal con motivo del inicio del curso escolar. Adrián Barbón destacó las ratios privilegiadas que Asturias mantiene para que haya escuelas abiertas en el medio rural, con tan solo cuatro e incluso tres estudiantes, situación que no ocurre en otras CCAA, una apuesta que tiene gran valor para fijar población.

El Presidente resaltó que actualmente el número de alumnos en colegios rurales se mantiene, pese a que baje la cifra general de matriculación en la región, así que considera que el modelo escolar en la zona rural se consolida, con los CPRs y los CPBS que garantizan una mayor proximidad de la docencia al propio entorno infantil y juvenil en su ámbito familiar.

Adrián Barbón agradeció además que la Consejería de Educación haya elegido Boal para este acto institucional dado que es uno de los mejores ejemplos de la apuesta por los colegios e institutos en el medio rural y porque aquí, en le CPEB, se aglutinan en un espacio m uy cercano todas las etapas educativas.

El Presidente no descarta que pueda haber incentivos al profesorado en el medio rural toda vez que lo esencial es avanzar en la estabilidad poblacional en las comarcas con problemas demográficos, por eso no descarta que pueda haber incentivos a los docentes y a los sanitarios, tal y como se está estudiando en la mesa general de negociación, si bien reconoce que aún no hay un acuerdo.

La consejera de Educación, Lydia Espina, indicó que el objetivo de fijar plantilla en los centros de difícil desempeño y se está haciendo a través del acuerdo de difícil desempeño en vigor, que permite ofrecer ventajas a los docentes que trabajen en colegios rurales agrupados, aulas abiertas o centros educativos que tengan clases modulares.