Barbón: "Asturias ha perdido miedo al cambio"

Novedad sobre Arcelor

El presidente del Principado ha protagonizado un desayuno informativo este lunes en Madrid en el que ha repasado cuestiones de actualidad regional y nacional al tiempo que ha trazado su diseño para la Asturias de 2030. Presentado por la vicepresidenta primera del Gobierno Nadia Calviño, quien ha elogiado la capacidad de Adrián Barbón de "trabajar con otros presidentes", el jefe del ejecutivo regional estuvo arropado por la vicepresidenta tercera y titular de Transición Ecológica Teresa Ribera, el de Interior Grande Marlaska y la de Ciencia Diana Morant. También la ministra de Industria Reyes Maroto quien le desveló a Barbón antes de su alocución que Bruselas había dado su criterio favorable a una prenotificación de las ayudas europeas para la descarbonización de Arcelor.

Barbón afirma que "Asturias ha perdido el miedo al cambio" en referencia al fin de la minería o las térmicas. En su visión de la Asturias de 2030, habló de medioambiente, turismo, conectividad sostenible y producción de hidrógeno verde. También de digitalización y de reforma de la administración autonómica.

Cuestiones de actualidad

Sobre la controversia sobre la ley de Irene Montero, Barbón sintoniza de nuevo con el gobierno de Sánchez. Si en su momento estuvo de acuerdo en dejar que la jurisprudencia determinase el devenir de la aplicación de la ley, ahora coincide de nuevo con el ejecutivo en la necesidad de la reforma tras cerca de 300 revisiones, 12 en Asturias de las que 2 han supuesto excarcelaciones en la región. Barbón está de acuerdo con el fondo de la ley pero advierte de la posición de Podemos en el gobierno de coalición: "cuando un gobierno es uno, la mayor debilidad que puede trasladar, aunque sea un Gobierno de coalición, es la sensación de enfrentamiento".

En materia de financiación autonómica, Barbón considera ahora "urgente e inaplazable" la reforma de la financiación autonómica según el "coste real de los servicios".

Por otro lado, Barbón afirma que entiende las críticas de la oposición. Rechaza el insulto, "algo que en lo que no ve me van a encontrar y los saben los miembros presentes del PP que me conocen", en referencia a algunos de los asistentes en el desayuno. A Barbón le parece que la crítica no se puede hacer cuando se plantea una "visión de páramo de Asturias o avergonzándose del patrimonio cultural y de pertenencia de Asturias".