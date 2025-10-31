El Ayuntamiento de Parres sigue mejorando en eficiencia energética con nuevas actuaciones

En el marco de los fondos Nex Generación EU, se está desarrollando el programa DUS 5000 Ayuntamiento de Parres, dirigido al impulso de iniciativas públicas de mejoras de la eficiencia energética con un ahorro de energía primaria de al menos el 30%.

En los últimos meses, se ejecutaron dentro de este programa cuatro actuaciones de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en los edificios de la Casa Consistorial, Casa Municipal de Cultura, Colegio Público Río Sella y Edificio Infantil del Colegio.

Un total de 60 paneles monocristalinos con unos porcentajes de autoconsumo del 92,22 , 84,06, 83,90 y 81,46%. Las obras fueron adjudicadas y ejecutadas por la empresa Llumera Astur SL.

Compromiso medioambiental

La importancia de las instalaciones fotovoltaicas en edificios públicos radica en que generan ahorros económicos, reducen la dependencia de combustibles fósiles y las emisiones de CO2, promueven la sostenibilidad, y garantizan la eficiencia energética. Estas instalaciones permiten a la administración pública servir de ejemplo de compromiso ambiental, a la vez que reducen los gastos operativos y pueden incluso aumentar el valor del inmueble.