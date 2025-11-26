El Ayuntamiento de Nava aprueba un presupuesto municipal que alcanza los 5.024.143,05 euros para el próximo año 2026

Estas cuentas están orientadas a reforzar los servicios públicos, con un énfasis especial en el incremento de la plantilla municipal. Este presupuesto no contempla ninguna subida en los impuestos municipales, por lo que los vecinos no verán incrementos en su carga fiscal.

En el presupuesto de ingresos, la partida más importante corresponde a las transferencias corrientes, con 1.653.088,96 euros, seguida muy de cerca por los impuestos directos y las tasas y otros ingresos. Esto refleja que los ingresos del Ayuntamiento son muy limitados, por lo que es necesario realizar una auténtica labor de planificación y gestión para poder prestar los servicios municipales con la calidad que se desea.

Uno de los puntos centrales del presupuesto es la remunicipalización del servicio de limpieza viaria, que dejó de prestarse hace dos años con medios propios debido a la necesidad de reforzar temporalmente el área de obras. Se incorporarán tres nuevos trabajadores en el área de limpieza en el casco urbano para ofrecer un mejor servicio, y se asignará un operario de manera específica al desbroce de caminos.

Gastos de personal

El incremento de los gastos de personal supone el 6,87% esto es 125.403,95 euros, alcanzando así un total de 1.948.601,08 euros. Asimismo, el presupuesto también contempla la creación del puesto de Secretaría de Alcaldía, con el fin de fortalecer la estructura del equipo de gobierno y su gestión en el Ayuntamiento. Las cuentas de 2026 también contemplan un esfuerzo para mantener todos los servicios e infraestructuras municipales, abarcando edificios, alumbrado, caminos, zonas verdes y redes básicas, con el objetivo de asegurar su conservación y correcto funcionamiento, con un importe de 2.631.641,97 euros.

En relación con el Plan Anual de Caminos, su ejecución dependerá del remanente de tesorería de gastos generales que se determine al cierre del presente ejercicio.

El Ayuntamiento finalizará 2025 con la deuda municipal completamente amortizada, "cumpliendo así el compromiso del equipo de Gobierno Socialista de alcanzar la deuda cero en el municipio tras haber amortizado más de un millón de euros que nos encontramos cuando iniciamos el mandato en el año 2015".