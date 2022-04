Arriondas y Ribadesella acogieron el X Descenso del Sella en Paddle Surf con victoria para Manuel Hoyuela

247 deportistas participaron este sábado en el X Descenso SPS Sella (paddle surf), entre el Puente de Arriondas y Lloviu. Varias comunidades autónomas tomaron parte en esta cita que, año tras año, suma nuevos adeptos y engrosa su lista de participantes. El acto de entrega de premios se celebró en el polideportivo Javier Hernanz, con la presencia del alcalde de concejo, Emilio García Longo, el presidente del Codis y otras autoridades.

El recorrido largo o clásico del descenso une los puentes de Emilio Llamedo en Arriondas con el puente de San Román, y tiene una longitud aproximada de 15 kilómetros.

Manuel Hoyuela Rojas (Sup club Suances), fue el vencedor absoluto, logrando también el mejor tiempo en categoría S23. Miquel Roigé ganó en la categoría Master; Paulino Cayón en Máster II; Andrés Vigueras en Máster III; Román Frejo en la sénior; Américo Correa en SUP 2 Tándem y Oscar Urtasum en SUP 4 BigSUP.

Ana Baizán se impuso en Máster femenina; Silvia Canudas en Master II; Magdalena Barceló en Master III; Noelia Madero en Sénior; Elene Etxeberria en SUB 23 y Tania Suárez en SUP 4 BigSUP.