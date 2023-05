Arias (PP) acusa de "ignorantes" a los que critican el voto negativo a la moción sobre reconocimientos a Clarín y De la Guardia

El segundo teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Oviedo, Mario Arias (PP) ha llamado "ignorantes" a quienes han criticado al Equipo de Gobierno local por rechazar la urgencia de la moción de Vox que proponía en el último pleno nombrar hijos adoptivos de Oviedo a Leopoldo Alas 'Clarín' y al arquitecto Juan Miguel de la Guardia.

Arias ha ofrecido una rueda de prensa para explicar por qué los concejales 'populares' y los no adscritos votaron en contra de la urgencia, después de que en el transcurso del pleno no justificaran su posición al haber decidido al inicio del mismo guardar silencio durante toda la sesión. Su voto contrario, ha dicho, se debe a que la moción de urgencia "no era el trámite correcto".

Clarín, ha agregado, falleció en 1901, y De la Guardia en 1911. Desde entonces han pasado más de cien años sin que "nadie en esta corporación hubiera considerado necesario reconocer a estas dos figuras con obras muy importantes en la literatura y la arquitectura de la ciudad". "Esta cuestión, después de 100 años, muy urgente no parecía", ha manifestado.

El actual Equipo de Gobierno, ha dicho, "sí" lo ha considerado y tenía pensado hacer un reconocimiento para cada uno. En el caso de Clarín, cuando se cumpla en 2024 el 140 aniversario de la publicación de 'La Regenta', y en el caso del arquitecto De la Guardia, una vez se recupere la Plaza de Toros diseñada por él. "Queda absolutamente claro", considera, que su voto "no fue contrario a reconocer a estas personalidades", sino que "la ignorancia de los grupos de la oposición y la mala intención han provocado que intenten confundir a los ciudadanos".

Preguntado sobre por qué no quiso explicar estas cuestiones en el pleno, ha rehusado responder y ha explicado que se trata de una cuestión de "seriedad, rigor y cumplimiento de reglamento del Ayuntamiento". Entiende Arias que los trámites necesarios para nombrar a hijos adoptivos en la ciudad pasan por la convocatoria de la Comisión de Honores y Distinciones y la posterior celebración de un pleno extraordinario por personalidad.

Si no se ha hecho ahora, ha agregado, es para evitar que la medida "se utilice de manera electoralista", dada la cercanía de las elecciones municipales del 28 de mayo. "Hemos actuado con seriedad, respetando la normativa vigente en materia electoral, sin querer utilizar electoralmente cualquier tipo de nombramiento", ha apostillado, explicando que en las últimas semanas se han instalado placas en calles y en edificios sin hacer actos con las familias y allegados de los distinguidos por este mismo motivo. Considera que es "lo mejor para evitar cualquier tipo de reproche", y ha asegurado que tras las elecciones se celebrarán estos actos.